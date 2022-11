U-Ausschuss: Nun soll „Black Box“ geöffnet werden

Während die Opposition und die Grüne Nina Tomaselli in der COFAG einen intransparenten und wenig treffsicheren „Selbstbedienungsladen“ sehen, verweist ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger auf die Not, die ein rasches Handeln gebot bei Ausbruch der Pandemie: 1,3 Millionen Fälle abgewickelt - 17 Milliarden ausbezahlt. „Wir haben in kürzester Zeit unbürokratisch wichtige Hilfen auf den Weg gebracht.“ Aus heutiger Sicht könne man sagen, dass auch Fehler passierten.