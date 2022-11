Foxconn räumt Fehler bei Lohnauszahlung ein

„Wir entschuldigen uns für einen Eingabefehler im Computersystem und garantieren, dass die tatsächliche Bezahlung mit der vereinbarten und den offiziellen Stellenausschreibungen übereinstimmt“, hieß es von Seiten Foxconns. In dem Werk in Zhengzhou war es am Mittwoch aus Frustration über einbehaltene Löhne und Prämien sowie wegen der weitreichenden Corona-Beschränkungen zu Ausschreitungen gekommen. Es handelte sich um seltene Szenen offener Meinungsverschiedenheiten in China.