Corona-Lockdown in größter iPhone-Fabrik der Welt

Zehntausende Mitarbeiter sollen infiziert sein

Am Dienstag bot der iPhone-Hersteller seinen Angestellten Bonuszahlungen an, um sie zum Bleiben zu bewegen. Das Unternehmen erklärte im Netzwerk WeChat, pro Anwesenheitstag 400 Yuan (55 Euro) auszuzahlen. In der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou arbeiten mehr als 200.000 Menschen. Das taiwanesische Unternehmen kündigte einen „langen Kampf“ gegen das Coronavirus an, machte aber keine Angaben zur Zahl der infizierten und unter Quarantäne gestellten Mitarbeiter. Im Internet kursierten Gerüchte über mehrere Zehntausend Ansteckungen.