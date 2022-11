Russische Angriffe: Kiew ohne Strom und Wasser

Raketeneinschläge gab es in der Nacht auch in den benachbarten Regionen Donezk und Dnipropetrowsk. In Donezk, wo die russischen Truppen seit Wochen verstärkt angreifen, sprachen ukrainische Behörden von einem Toten und acht Verletzten. Es seien aber mehr als 30 Geschosse in Ortschaften eingeschlagen, so Militärgouverneur Walentyn Resnitschenko.