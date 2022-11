Selenskyj: Noch 2000 Orte müssen befreit werden

Befürchtet Russland einen Angriff?

Russland indes baut Befestigungen an der Grenze zur Ukraine, so etwa in der russischen Region Belgorod. Grund für den Bau der Linie aus Gräben und Panzersperren sei die „angespannte Situation“ in dem Gebiet, erklärte Regionalgouverneur Wiatscheslaw Gladkow. Man bereite sich auf verschiedene Szenarien vor, auch auf „pessimistische“. Die russische Region Belgorod war seit Invasionsbeginn schon mehrfach Ziel von Attacken, für die Kiew verantwortlich gemacht wurde. Die Ukraine hat sich bisher nie offiziell dazu geäußert.