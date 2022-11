Kärntens Skigebiete rüsten sich für Saisonstart

Der heurigen Wintersaison in Kärnten steht aktuell wohl nichts mehr im Wege. Denn: Ein kräftiges Italientief am Dienstag ließ in nahezu allen Kärntner Bezirken die ersten Schneeflocken fallen. Besonders in den Bergen durften sich die Skibahnbetreiber über ordentliche Mengen freuen.