Die Winterdienste sind für den Schnee gerüstet

Spittal und Hermagor sind für Frau Holle bereit

Auch in Spittal steht alles bereit. Bürgermeister Gerhard Köfer: „Bei Schneefall sind 14 Winterdienstfahrzeuge rund um die Uhr unterwegs.“ 150 Kilometer Straßen und 100 Kilometer Gehwege müssen geräumt werden. Köfer: „Es wird nach bestem Gewissen gearbeitet, aber überall kann das Team nicht gleichzeitig sein. Daher bitte Geduld.“ Auch in Hermagor stehen neun Private und 15 Gemeindebedienstete bei Schneefall im Großeinsatz. Bürgermeister Leopold Astner: „Frau Holle kann loslegen, wir haben Vorsorge getroffen und alles eingelagert, was notwendig ist.“