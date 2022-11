Schnee sorgt für winterliche Stimmung und Unfälle

Auch in der Nacht waren die Feuerwehren noch damit beschäftigt, die Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Und am späten Dienstagnachmittag kam es zu einigen Unfällen aufgrund der schwierigen Fahrverhältnisse. In der Gemeinde Ebenthal verlor ein Lkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto eines 68-jährigen Lenkers, der von der Rettung ins UKH eingeliefert werden musste.