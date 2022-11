Cherson: Russen stahlen sogar Waschbär aus Zoo

In dem Clip, der offenbar im Zoo von Cherson aufgenommen wurde, packt ein Russe in Tarnanzug den Waschbären am Schwanz und wirft das Tier unter heftiger Gegenwehr in einen Käfig. Der Mann, der sich den Waschbären schnappt, ist offenbar kein Unbekannter. Bei ihm dürfte sich um Oleg Subkow handeln, den russischen Direktor des Taigan-Zoos auf der Krim.