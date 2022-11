Atomkraftwerk Saporischschja erneut beschossen

Schäden an Stromanlagen

Der ukrainische Netzbetreiber Ukrenergo berichtete unterdessen von „kolossalen Schäden“ an den Stromanlagen. Zugleich betonte das Unternehmen, an Bedingungen zu arbeiten, die es den Menschen erlaubten, im Winter in der Ukraine zu bleiben. Aufrufe zur Evakuierung seien unangemessen.