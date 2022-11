Russland baut Befestigungen an Grenze zur Ukraine

In der russischen Region Belgorod werden an der Grenze zur Ukraine Befestigungsanlagen gebaut. Grund für den Bau der Linie aus Gräben und Panzersperren sei die „angespannte Situation“ in dem Gebiet, erklärte Regionalgouverneur Wiatscheslaw Gladkow am Montag. Details zur Konstruktion wollte er nicht nennen, da der Feind mithören könne. Bereitet sich Russland tatsächlich auf einen Angriff ukrainischer Streitkräfte vor? Experte Alexander Dubowy hat eine andere Erklärung.