Kein Strom, Wasser: Cherson-Bürger sollen umziehen

Selenskyj: „Lage auch in anderen Städten schwierig“

Auch in den anderen Regionen des Landes ist das Stromnetz aufgrund der massiven und gezielten russischen Angriffe schwer beschädigt. „Heute Abend ist die Lage in Kiew und Umgebung sowie in Winnyzja, Sumy, Ternopil, Tscherkassy, Odessa und einigen anderen Städten und Bezirken besonders schwierig“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.