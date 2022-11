Ins AMS-Gebäude sollen 200 Flüchtlinge einziehen

Nur kurz blieb es in Wels rund um die Unterbringung von Flüchtlingen ruhig. Ende Oktober war die Stimmung bereits ziemlich aufgeheizt. In der überfüllten Asyl-Registrierstelle in der Dragonerstraße berichteten Mitarbeiter von katastrophalen Zuständen und dem Ausbruch von ansteckenden Krankheiten, Anrainer klagten über Lärm.