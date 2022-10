Wels begrenzt die Zahl der Asylwerber in Wartezone

Maximal bis zu 24 Stunden sollten sich Flüchtlinge zur Registrierung in der Wartezone im Gebäude der Fremdenpolizei in Wels aufhalten, ehe sie in andere Unterkünfte gebracht werden. Zuletzt mussten die Asylwerber laut Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) zum Teil aber fünf bis sechs Tage in dem Notquartier ausharren. Zudem lebten zuletzt 170 statt der vorgesehenen 100 Flüchtlinge auf engstem Raum.