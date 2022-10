Hilferuf der Polizei aus der Welser Asyl-Wartezone

„Wenn sich im Laufe des Wochenendes die Bedingungen nicht bessern, lasse ich die Unterkunft behördlich schließen!“ Mit einer klaren Botschaft an Bund und Land reagiert der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) nach einem Lokalaugenschein in der Wartezone für Flüchtlinge. Im Gebäude der Fremdenpolizei sollten die Asylwerber eigentlich nicht mehr als 24 Stunden bleiben, danach in anderen Unterkünften untergebracht werden. Weil die Landesquartiere aber fehlen, wurde Wels zu einem Flaschenhals. Statt 100 leben mittlerweile 170 Personen auf engstem Raum, schlafen auf Stiegen oder unter Tischen.