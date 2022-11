Wartezone für Asylwerber wird nicht geschlossen

Bereits 500 Unterschriften für weniger Asylwerber

Auch in Frankenburg gehen rund um die Unterbringung von 300 Asylwerbern in einer Fabrikshalle die Wogen hoch. Eine Petition für eine Reduktion auf 100 Schutzsuchende wurde ins Leben gerufen. Bereits am gestrigen ersten Tag der Aktion haben 500 Personen unterschrieben. Das sind immerhin fast zehn Prozent der Einwohner der Würfelspielgemeinde .