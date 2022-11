Kooperation mit der Justiz? Wo kämen wir da hin?

„Anstand, Ehrlichkeit und Verantwortung sind Werte, die in unserer Volkspartei Tradition haben“, steht auf der Internet-Seite des ÖVP-Ethikrats geschrieben. Um sich daran zu erinnern, wurde dieser vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Er empfiehlt, den „hochdekorierten Parteisoldaten“ Thomas Schmid auszuschließen - was auch prompt erfolgte. Der Rat glaubt also, dass Schmid etwas Falsches getan hat. Was wiederum der Parteilinie nicht entspricht, denn die will Schmid als Lügner darstellen.