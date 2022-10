Hier löst sich grüne Glaubwürdigkeit in Rauch auf

Die vergangenen Monate waren keine Werbung für den Beruf des Politikers. Wer will schon einen Job, in dem man eigentlich nur verlieren kann? Dennoch braucht das Land Vertreter, die Entscheidungen treffen, ohne dabei jegliche Glaubwürdigkeit oder Seriosität aufzugeben. Ein solches Negativbeispiel konnte man vergangene Woche beobachten. Da hat die Grünen-Führungsriege den Wahlsieg von Alexander Van der Bellen - eigentlich, dass der amtierende Präsident nicht in eine Stichwahl musste - gefeiert. Dabei wurde mal mit Maske, mal ohne Maske in der Menge gekuschelt. Menschlich. Es hätten nur die üblichen Krakeeler gemotschgert.