Fast 30% mehr Drogennotfälle bei unter 18-Jährigen

Über die vergangenen Jahre sei eine kontinuierliche Steigerung erkennbar, hieß es. Konkret stiegen die Zahlen bei Patienten unter 18 Jahren von 231 auf 297, bei Erwachsenen von 2224 auf 2512 und bei Personen mit unbekanntem Alter von 506 auf 597 Einsätze im vergangenen Jahr an. Bei Erwachsenen liegt die Zunahme damit knapp unter, bei Patienten ohne Altersnachweis knapp über dem Gesamttrend in diesem Bereich. Bei den medikamentös bedingten Intoxikationen gab es mit in Summe 2831 Ausrückungen ein Plus um mehr als vier Prozent, jedoch mit einem Rückgang bei den unter 18-Jährigen um mehr als siebeneinhalb Prozent.