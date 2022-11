Für den Bildungsbereich wird’s düster

Die Welt befinde sich in einem Umbruch und stehe vor zahlreichen Herausforderungen. Um Fake News, Populismus und Intoleranz begegnen zu können, sei Bildung die wesentliche Voraussetzung. Wer hat das gesagt? Bildungsminister Martin Polaschek. Nicht in jungen, idealistischen Jahren. Das war zum Amtsantritt im Dezember 2021. Vor etwa zwölf Monaten. In politischen Lebensjahren eine Ewigkeit her und scheinbar schon vergessen.