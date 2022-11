SPÖ fordert Bekenntnis zu Menschenrechtskonvention

„Destruktiver Populismus“

In das gleiche Horn stießen am Mittwoch schon die NEOS. Für sie ist der Versuch, die EMRK und den Rechtsstaat zum „Sündenbock“ zu machen, ein durchsichtiges Manöver der ÖVP, um vom eigenen Versagen in dieser Frage in den letzten knapp zwei Jahrzehnten abzulenken, wie deren Sprecherin für Inneres, Stephanie Krisper, findet. Statt „destruktiven Populismus“ brauche es diverse Maßnahmen wie das Ende der Visafreiheit in Serbien für Menschen aus Indien, stärkere Kontrolle der Außengrenzen, menschenwürdige Behandlung und faire Verfahren sowie eine Verteilung der registrierten Asylwerber auf alle EU-Staaten mit Residenzpflicht in diesen Ländern, so Krisper.