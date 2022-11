Menschenrechte: Wöginger-Vorstoß spaltet die ÖVP

Diese Problematik sieht auch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker so. Im Gespräch mit der „Krone“ legt er nach: „Ich kann dem Argument von Drexler einiges abgewinnen. Denn momentan darf Österreich nicht einmal Dublinfälle nach Italien oder Ungarn abschieben, weil in diesen EU-Ländern kein faires Verfahren zu erwarten ist.“ Das sei, so Stocker, nicht mehr praktikabel. Ähnlich argumentiert eine Vielzahl an ÖVP-Granden, von Thomas Stelzer bis Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.