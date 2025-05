Amstetten fixiert den Klassenerhalt

Fünfter Sieg in Folge für Kapfenberg

Die Kapfenberger feierten dank Treffer von Thomas Maier (31.), Michael Lang (54.) und Alexander Hofleitner (55.) den fünften Sieg in Serie und sind damit weiter Dritter – ohne Chance auf den Aufstieg. Stripfing liegt nun drei Zähler hinter dem ASK Voitsberg und sechs Punkte hinter dem nächsten Gegner Austria Lustenau, der FAC ist mit einem Vorsprung von sieben Punkten gesichert.