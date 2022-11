„Menschenrechte nicht mehr auf aktuellem Stand“

Rechte ändern?

In der ÖVP ist jetzt eine Debatte um ihre Aktualität im Gang. „Niemand will die Menschenrechte willkürlich ändern. Doch die mehr als 70 Jahre alte Menschenrechtskonvention benötigt ein Update beim Thema Migration. Die Diskussion sollte so rasch wie möglich starten“, erklärt ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz.