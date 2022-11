Streit um Menschenrechte: Nun rücken ÖVP-Chefs aus

Mair: Wöginger forciere „konservative Wende“ ganz bewusst

Tiroler Grünen-Klubobmann Gebi Mair vermisste einen „Aufschrei in der ÖVP“ sowohl auf Landes- als auf Bundesebene. Bisher sei es ihm in dieser Sache „aus der ÖVP deutlich zu still gewesen“, so Mair. Sowohl in Tirol als auch bundesweit finde eine Art „konservative Wende“ statt. Diese forciere ÖVP-Klubobmann Wöginger auch ganz bewusst. „Er ist Profi genug, um genau zu wissen, was er damit auslöst und bezweckt“, so der Tiroler. Auch die Katholische Aktion Österreich forderte in einer Aussendung am Dienstag alle politisch Verantwortlichen auf, sich gegen ein „Herumhämmern am Fundament der Europäischen Menschenrechtskonvention“ zu engagieren.