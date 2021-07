„Würde bedeuten, dass wir EMRK kündigen müssen“

Doch rechtlich ist das nicht so einfach, erklärt Embacher, denn wir sind an die EMRK gebunden: „Wenn der Schutzstatus aberkannt wird, heißt das noch nicht, dass eine Abschiebung zulässig ist. Das ist rechtlich durchaus denkbar: Wenn die Bedrohung im Heimatstaat weiter angenommen wird, kann zwar der Schutzstatus aberkannt werden, aber nicht die Abschiebung für zulässig erklärt werden. Ich darf in ein Land nicht abschieben, wenn dort gewisse Gefahren drohen.“ Wer das noch verstehen soll? Wohl niemand, sagt Budin: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in Rechtsparagrafen verlieren. Man muss ja den Menschen draußen erklären können, warum jemand 2015 kommen kann und 2021 mit elf Vorstrafen noch immer in Österreich ist. Das versteht ja ein normaler Bürger unmöglich.“