Russischer Offizier stirbt nach Schüssen in Brust

Der Offizier Wadim Boyko (44) wurde in seinem Büro in der Marineakademie der russischen Pazifikflotte in der Stadt Wladiwostok durch fünf Schüsse in die Brust getötet. Laut lokalen Medien soll der stellvertretende Direktor Selbstmord begangen haben. Boyko war laut Angaben an Präsident Wladimir Putins Mobilisierungskampagne für den Krieg in der Ukraine beteiligt gewesen.