Putins Top-Propagandist erlitt „Schlaganfall“

Schon dritter Todesfall in diesem Monat

Der Tod Sungorkins reiht sich damit ein in die Liste mysteriöser Todesfälle unter Vertretern der russischen Elite - alleine in diesem Monat sind es bereits drei. Erst zu Beginn der Woche wurde etwa bekannt, dass mit Iwan Peschorin der Chef der Russischen Gesellschaft für die Entwicklung des Fernen Ostens verstorben ist - er stürzte Medienberichten zufolge von seiner fahrenden Privatjacht bei Wladiwostok.