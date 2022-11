Van der Bellen Richtung ÖVP: „Der falsche Weg“

SPÖ: „Neues Ausmaß an Ungeheuerlichkeit“

Die SPÖ kritisierte Wöginger scharf: „Dass die ÖVP jetzt mit ihrem Latein so am Ende ist, dass sie an den Menschenrechten rüttelt, ist ein neues Ausmaß an Ungeheuerlichkeit. Damit hat die ÖVP eine rote Linie überschritten“, meinte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Es gebe vieles, was es in der Asylpolitik brauche, wie Verfahrenszentren an den EU-Außengrenzen und schnellere Verfahren, so Deutsch weiter: „Weniger Menschenrechte gehören mit Sicherheit nicht dazu.“