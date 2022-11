Menschenrechtskonvention: Wöginger für Änderung

„Die Europäische Union hat sieben Jahre lang verschlafen, tragfähige Lösungen zum Schutz der Außengrenzen auf den Tisch zu legen. Das ist ein Aufruf in Richtung Europa, in die Gänge zu kommen“, betonte Wöginger am Freitag gegenüber dem „Standard“ und verwies darauf, dass Österreich „derzeit die zweitstärkste Pro-Kopf-Belastung innerhalb Europas“ habe. Mitte Oktober hatte bereits Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) scharfe Kritik an der EU-Kommission geübt und die Erwartung geäußert, dass sie in der Asylpolitik „in die Gänge kommt“. Änderungen an der EMRK forderte er aber nicht. Welche Änderungen nun Wöginger genau fordert, bleibt unklar.