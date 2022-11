Hilfsorganisationen müssen Gesetze respektieren

Die neue Regierung in Rom führt derzeit einen Machtkampf gegen Hilfsorganisationen, die Hunderte schiffbrüchige Migranten ans italienische Festland bringen wollen. Nach einem teilweisen Einlenken von Regierungschefin Giorgia Meloni, die Notfälle an Land ließ, bzw. der Zusage mehrerer EU-Staaten, Flüchtlinge aufzunehmen, hat nun Italien einen gemeinsamen Appell mit Zypern, Malta und Griechenland an die Flüchtlings-NGOs gerichtet. Die Mittelmeerstaaten fordern diese auf, den „internationalen Rechtsrahmen für Such- und Rettungsaktionen“ zu respektieren.