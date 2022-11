Mini-Olympia macht auch in Kärnten Station

1400 Athleten aus 45 Nationen

Die 14- bis 17-Jährigen treten in 14 Sportarten gegeneinander an. Am Start sind über 1400 Athleten aus 45 Nationen, auch die Ukraine ist als Gast der Italiener in allen Disziplinen vertreten. Über 1300 Freiwillige wirken an den Spielen mit. Um keinen Gigantismus aufkommen zu lassen, wird nichts neu gebaut. Nur bestehende Sportstätten werden genutzt. Die Italiener kommen mit einem Budget von sechs Millionen Euro aus. „Dafür wurden von der Region und dem Land 20 Millionen Euro in die Modernisierung von Wettkampfstätten gesteckt, was wieder unserem Tourismus sehr hilft“, freut sich Italiens Olympiachef Maurizio Dunnhofer.