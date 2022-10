Italien sucht in Kärnten Meister im Skispringen

Traditionell im Oktober, am Vorabend des Starts in die Wintersaison, tragen die italienischen Skispringer und Nordischen Kombinierer ihre Staatsmeisterschaft aus. Heuer erfolgt das allerdings in einem ungewohnten Rahmen. Weil es daheim keine passende Schanze gibt, müssen die Sportler in die Alpenarena in Villach ausweichen!