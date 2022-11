„Kein Wahlkampfzuckerl mehr, sondern Bonbon-Laden“

Es steht am Wahltag die Absolute am Spiel für die ÖVP Niederösterreich – die sich nun die Niederösterreich-Partei nennt. Die Distanz zur Bundespartei ist in Niederösterreich zwar nichts Neues. Schon der Altlandeshauptmann Erwin Pröll verzichtete auf Wahlplakaten auf das ÖVP-Logo, aber Wahlkampfleiter Bernhard Ebner ließ sich zu der Bemerkung hinreißen: „Wir waren nie ÖVP.“