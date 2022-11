Lebte am Airport: „Terminal-Mann“ verstorben

Trotz gültigem Visa lebte Nasseri weiter am Airport

Jahrelang versuchte Nasseri ein Visum in mehreren europäischen Ländern zu bekommen, erst 1999 stellte Frankreich dem Flüchtling ein Visum aus. Doch der Flughafenbewohner dürfte sich da schon zu gut am Airport eingelebt haben: Er wohnte dort weiter in einer Nische unter einer Flughafentreppe, die er sich wohnlich eingerichtet hatte.