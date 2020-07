Tourist sitzt seit 110 Tagen auf Flughafen fest

Im Film „Terminal“ mit Tom Hanks sitzt Viktor Navorski, ein Besucher aus dem fiktiven osteuropäischen Land Krakosien, mit einem ungültigen Pass am New Yorker Flughafen JFK fest. Die Bürokratie hindert ihn sowohl an der Einreise ins Land als auch am Rückflug. Ähnlich ergeht es einem Touristen aus Estland, der vor über 110 Tagen am Airport Manila strandete.