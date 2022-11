Streit um Migranten: NGO-Schiff verklagt Italien

144 der 179 aus dem Mittelmeer geretteten Menschen durften am Wochenende das NGO-Schiff Humanity 1 verlassen und in Italien an Land gehen. 35 Migranten wurde der Ausstieg aber verwehrt. Laut Anordnung der Behörden muss das Schiff der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity nun den Hafen von Catania wieder verlassen. Gegen diese Anordnung wollen nun Anwälte der NGO klagen. Es bahnt sich ein Streit vor Gericht an.