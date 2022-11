Frankreich nimmt Italien Flüchtlinge ab

„Es gibt Regeln in Europa, die man respektieren muss. Die Regel in Europa ist die Solidarität und sie besagt, dass der Staat mit dem nächstgelegenen Hafen das Schiff aufnehmen muss. In diesem Fall ist das Italien“, sagte etwa der französische Außenminister Olivier Dussopt. Ähnlich beurteilte die Situation auch der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire in einem Interview mit dem TV-Sender France 2. Er sprach ebenfalls von einer „europäischen Regel“, die eingehalten werden müsse.