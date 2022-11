Flüchtlingsboote sind „Taxis“ und „Piratenschiffe“

Gesundheitliche Notfälle werden geprüft

In dieser Hinsicht hat Italiens Regierung am Freitagabend nun erste Zugeständnisse gemacht. Das deutsche Rettungsschiff „Humanity 1“ mit 179 Flüchtlingen, das bis vor Kurzem einige Tage gewartet hatte, darf einen Hafen in Sizilien ansteuern. Es müsse für eine Kontrolle vor Catania von Anker gehen, damit die Behörden mögliche gesundheitliche Notfälle prüfen können. „Wir respektieren die humanitären Bedürfnisse“, sagte der parteilose Innenminister Matteo Piantedosi. Nur die Menschen in gesundheitlicher Notlage dürften vor Catania von Bord gehen.