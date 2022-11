„Herrschaft lebt von Angst und sie lebt gut davon“

Gemäß dem sogenannten „EU-SILC“-Standard ist eine Person in Österreich armutsgefährdet, wenn sie weniger als 1371 Euro im Monat zum Leben hat - bei einer Familie mit zwei Kindern sind es 2879,1 Euro. In derart prekären finanziellen Verhältnissen müsste aber niemand leben. „Außer, es ist von der Politik so gewollt“, wie der AK-Chefökonom Marterbauer bei der Präsentation seines neuen Buches „Angst und Angstmacherei. Für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht“ vergangene Woche in der Arbeiterkammer Vorarlberg in Feldkirch in den Raum stellte.