Neue Spar-Offensive mit Fachmarkt-Zentren

In Österreich ist die Spar-Einkaufszentrentochter SES (Spar European Shopping Centers) mit 18 Standorten Marktführer. Zum Portfolio gehören etwa der Europark Salzburg, der Sillpark in Innsbruck, der Gerngroß in Wien und ein Teil der SCS. In Südosteuropa betreibt man weitere zwölf Einkaufstempel, vor allem in Slowenien. „Erst ein bis drei Standorte haben wir in Italien, Tschechien, Ungarn und Kroatien, da gibt es Wachstumspotenzial“, sagt Chef Christoph Andexlinger.