„Autounfall“: Prorussischer Cherson-Vizechef tot

Der Auto-Crash, bei dem Stremoussow ums Leben kam, ereignete sich laut russischen Behörden in Henitschesk im Südosten der Oblast Cherson. Die genauen Umstände des Vorfalls sind zurzeit nicht bekannt. Der prorussische Gouverneur der besetzten ukrainischen Region, Wolodymyr Saldo, bestätigte den Tod am Mittwoch: „Es fällt mir sehr schwer, zu sagen, dass Kirill Stremoussow heute gestorben ist, er starb im Gebiet Cherson, als er in einem Auto unterwegs war, das verunglückte“, erklärte er in einer Videobotschaft.