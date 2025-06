Einigung mit Barca! Bayern schaut durch die Finger

Transfer-Guru Fabrizio Romano will es jedenfalls so in Erfahrung gebracht haben: Williams soll zu Barca wechseln, Modalitäten sollen geklärt sein. Der 22-jährige Offensiv-Powerkicker kommt von Athletic Bilbao demzufolge schon im Sommer und unterschreibt bei „Blaugrana“ gleich bis 2031. Damit wäre Williams mit seinem kongenialen Partner im spanischen Nationalteam, Lamine Yamal, auch auf Klub-Ebene vereint.