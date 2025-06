Struber heuert erneut als Trainer in England an

Strubers Spielstil in Bristol gefragt

Klubpräsident Jon Lansdown erinnerte daran, dass man in Bristol bereits seit vier Jahren auch in der Akademie auf einen intensiven, auf Pressing ausgelegten Fußball setze. Strubers Stil passe „perfekt“ zu dieser Spielweise. „Ich liebe es, mit einer hohen Intensität auf dem Platz zu spielen“, betonte Struber auf der Club-Website. „Wir werden das Spiel kontrollieren, wir werden es dominieren – und wir werden attraktiven Fußball für die Fans spielen.“