Microsoft zieht Spyware-Firma aus Wien den Stecker

Die Spyware soll vor allem zur Wirtschaftsspionage in der Finanzwelt eingesetzt worden sein. Ziele waren Anwaltskanzleien, Banken und Unternehmensberater in Österreich, Großbritannien und Panama. Mittlerweile stellt Subzero keine Gefahr mehr dar: Microsoft teilt in dem Blogeintrag mit, dass die ausgenutzten Schwachstellen abgedichtet wurden.