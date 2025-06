„Ich konnte nicht einmal in den Supermarkt gehen“

Ständige Angst, dass etwa in die Hose geht

„Ich habe wirklich sehr darunter gelitten. Konnte nicht einmal mehr in Ruhe einkaufen gehen aus Angst, dass etwas in die Hose geht. Habe dicke Einlagen getragen und mir so sehr gewünscht, dass es besser wird. Aber das war natürlich nicht der Fall. Mein Schließmuskel war unkontrollierbar geworden. Ich hab mich so geschämt, ich kann es gar nicht beschreiben . . .“