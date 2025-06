Fotos unterm Rock: Österreicher (32) verhaftet

„Upskirting“ – also das heimliche Fotografieren unter Röcke – gilt in Spanien als sexuelle Aggression und kann mit bis zu vier Jahren Gefängnis bestraft werden. Ob der Mann ein Tourist war oder auf der Insel lebt, ist noch unklar. Allerdings: Haftstrafen unter zwei Jahren werden in Spanien oft zur Bewährung ausgesetzt – ob der Österreicher mit einem blauen Auge davonkommt, bleibt abzuwarten ...