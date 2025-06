Sinner veröffentlicht Song mit Italiens Star-Tenor

Hymne an den Wert der Ausdauer

„ ́Polvere e Gloria ́ ist eine Hymne an den Wert der Ausdauer, an die Würde der täglichen Anstrengung, die jeden unsicheren Schritt zu einem Teil eines größeren Ganzen macht“, sagte Andrea Bocelli. „Dieses Projekt mit Jannik zu teilen, war faszinierend: zwei verschiedene Welten, vereint durch Einsatz, Disziplin und die ständige Suche nach Echtheit und Schönheit. Und ich gestehe: Ich bin schon immer ein Fan von ihm gewesen – fasziniert nicht nur von seinem Talent, sondern auch von seiner Bescheidenheit und inneren Stärke.“