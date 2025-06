3000 Asylwerber in OÖ: Zahlen sind auf Rekordtief

Die Entwicklung in Oberösterreich reiht sich in den bundesweiten Trend ein: Wurden in ganz Österreich im ersten Quartal 2024 noch 9173 Asylanträge gestellt, waren es im selben Zeitraum heuer nur 6.056. Das macht sich auch in der Grundversorgung bemerkbar: Zu Jahresbeginn 2024 wurden in OÖ 4611 Asylwerber grundversorgt, aktuell sind es 3022. Inklusive der aus der Ukraine vertriebenen Menschen steigt die Zahl auf 5318 – siehe Grafik unten.