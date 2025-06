ÖIF wirft Diakonie „Falschinformationen“ vor

Die Unterrichtsqualität sei mangelhaft, hatte es in einer Pressekonferenz von der Diakonie geheißen. In vielen Regionen, vor allem am Land, würden Kursmöglichkeiten auf dem jeweils benötigten Sprachniveau überhaupt fehlen. Das Angebot an qualitativ hochwertigen Kursangeboten sei so groß wie noch nie, wehrte sich jetzt der ÖIF.